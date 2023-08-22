Нестеров о словах Бойчака про КХЛ: «У нас любят вырывать цитаты. Может, он совсем не то имел в виду. Про газ рассказывал, которым его врач травил. Глупость какая-то»
Никита Нестеров прокомментировал слова Зака Бойчака об игре в России.
Канадец, говоря о времени в «Северстали», заявил: «Подозрительный врач дает тебе русский газ в подсобке, и ты ловишь кайф». Также Бойчак рассказал, как ему платили в «Сибири»: «Говорили, что либо КГБ, либо газовики пришлют деньги. Пришлось ждать 4-5 месяцев».
– Интересные заявления делают легионеры, уезжая из России. Вот сказал канадец Зак Бойчак, что ему в «Сибири» пять месяцев не платил зарплату КГБ. Почему о нашей стране любят сочинять мифы?
– Я даже не знаю, кто такой Зак Бойчак. Но надо еще понять, что он имел в виду. Интервью давал в подкасте, а у нас любят вырывать цитаты. Если полностью его речь послушать, может, он совсем не то имел в виду.
Про газ рассказывал, которым его врач травил. Что за газ? Веселящий? Глупость какая-то.
Вообще, я странных иностранцев в КХЛ не встречал. Все были нормальными ребятами. Тот же Брендан Лайпсик, или Даррен Дитц, Фредди (Фредрик Клаэссон). Всем нравится в России, все кайфуют. А некоторые даже гражданство берут.
– Хотят отобрать работу у молодых россиян.
– Когда я начинал играть в «Тракторе», у нас в команде были и финн Контиола, и американец Куинт, и чех Булис, и канадцы Жиру с Гарнеттом. И никто из молодых не обижался. Старайтесь, работайте. Будете лучшими – попадете в состав.
Зачем платить много денег иностранцу, если можешь своего молодого поставить почти бесплатно? – сказал защитник ЦСКА Нестеров.
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