Нестеров о словах Бойчака про КХЛ: «У нас любят вырывать цитаты. Может, он совсем не то имел в виду. Про газ рассказывал, которым его врач травил. Глупость какая-то»

Никита Нестеров прокомментировал слова Зака Бойчака об игре в России.

Канадец, говоря о времени в « », заявил: «Подозрительный врач дает тебе русский газ в подсобке, и ты ловишь кайф». Также Бойчак рассказал, как ему платили в «Сибири»: «Говорили, что либо КГБ, либо газовики пришлют деньги. Пришлось ждать 4-5 месяцев».

– Интересные заявления делают легионеры, уезжая из России. Вот сказал канадец Зак Бойчак, что ему в « » пять месяцев не платил зарплату КГБ. Почему о нашей стране любят сочинять мифы?

– Я даже не знаю, кто такой . Но надо еще понять, что он имел в виду. Интервью давал в подкасте, а у нас любят вырывать цитаты. Если полностью его речь послушать, может, он совсем не то имел в виду.

Про газ рассказывал, которым его врач травил. Что за газ? Веселящий? Глупость какая-то.

Вообще, я странных иностранцев в не встречал. Все были нормальными ребятами. Тот же Брендан Лайпсик, или , Фредди (Фредрик Клаэссон). Всем нравится в России, все кайфуют. А некоторые даже гражданство берут.

– Хотят отобрать работу у молодых россиян.

– Когда я начинал играть в «Тракторе», у нас в команде были и финн Контиола, и американец Куинт, и чех Булис, и канадцы Жиру с Гарнеттом. И никто из молодых не обижался. Старайтесь, работайте. Будете лучшими – попадете в состав.

Зачем платить много денег иностранцу, если можешь своего молодого поставить почти бесплатно? – сказал защитник ЦСКА Нестеров.