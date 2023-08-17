Бойчак о «Сибири» и зарплате: «Говорили, что либо КГБ, либо газовики пришлют деньги. Пришлось ждать 4-5 месяцев»

Зак Бойчак рассказал, как ему платили в «Сибири».

«Кто-то наличкой получал, но я ничему не доверял. Забавно, что вы упомянули Тарасенко, его папа был у нас в «Сибири» помощником тренера. Он волшебник, очень хорошо ладил с молодежью, мне он очень нравился.

Что касается выплат, то мне пришлось ждать четыре-пять месяцев. По-моему, я приехал туда в октябре, и мне постоянно говорили, что деньги скоро будут, что либо КГБ, либо газовики их пришлют. И спустя четыре-пять месяцев я действительно получил большой чек.

Я провел там еще пару месяцев, ждал крупный остаток по зарплате. В итоге ждать пришлось аж до сентября следующего года. Я специально ездил в Новосибирск, ходил в нужный банк за деньгами. Сумасшедший был год», — сказал Бойчак в подкасте Cam&Strick.