Щитов о словах Бойчака про русский газ: «Это ксенонотерапия. Классная процедура, особенно в середине сезона помогает расслабиться»

Теги Северсталь Никита Щитов КХЛ Зак Бойчак Здоровье Хоккей

Никита Щитов прокомментировал слова Зака Бойчака про русский газ.

Канадец, говоря о времени в «Северстали», заявил: «Подозрительный врач дает тебе русский газ в подсобке, и ты ловишь кайф».

«Ксенонотерапия – это терапевтическая ингаляция смеси благородного (инертного) газа ксенона с кислородом.

В каких случаях назначается ксенонотерапия? 

 • тревожные состояния (в том числе, как реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции)

 • панические атаки

 • хронический болевой синдром (в том числе мигрени)

 • депрессивные состояния

 • синдром эмоционального выгорания

 • бессонница, нарушения сна

 • в процессе восстановления после умственных и физических перегрузок

 • в комплексной терапии различных форм зависимости (алкогольной, пищевой аддикций). 

Это очень классная процедура, не раз проходил её, особенно в середине сезона помогает расслабиться, снять напряжение, обогатиться кислородом. Эффект потрясающий, как будто оказываешься в другом мире на несколько минут.

Врачи которые делают эту процедуру, абсолютно не подозрительные, хорошие специалисты», – написал экс-хоккеист в телеграм-канале.

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1 комментарий

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Василий Массанов
Там же вроде Черепенников помер недавно от подобных манипуляций.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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