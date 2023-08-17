Щитов о словах Бойчака про русский газ: «Это ксенонотерапия. Классная процедура, особенно в середине сезона помогает расслабиться»
Никита Щитов прокомментировал слова Зака Бойчака про русский газ.
Канадец, говоря о времени в «Северстали», заявил: «Подозрительный врач дает тебе русский газ в подсобке, и ты ловишь кайф».
«Ксенонотерапия – это терапевтическая ингаляция смеси благородного (инертного) газа ксенона с кислородом.
В каких случаях назначается ксенонотерапия?
• тревожные состояния (в том числе, как реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции)
• панические атаки
• хронический болевой синдром (в том числе мигрени)
• депрессивные состояния
• синдром эмоционального выгорания
• бессонница, нарушения сна
• в процессе восстановления после умственных и физических перегрузок
• в комплексной терапии различных форм зависимости (алкогольной, пищевой аддикций).
Это очень классная процедура, не раз проходил её, особенно в середине сезона помогает расслабиться, снять напряжение, обогатиться кислородом. Эффект потрясающий, как будто оказываешься в другом мире на несколько минут.
Врачи которые делают эту процедуру, абсолютно не подозрительные, хорошие специалисты», – написал экс-хоккеист в телеграм-канале.
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