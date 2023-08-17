Щитов о словах Бойчака про русский газ: «Это ксенонотерапия. Классная процедура, особенно в середине сезона помогает расслабиться»

Никита Щитов прокомментировал слова Зака Бойчака про русский газ.

Канадец, говоря о времени в «Северстали», заявил: «Подозрительный врач дает тебе русский газ в подсобке, и ты ловишь кайф».

«Ксенонотерапия – это терапевтическая ингаляция смеси благородного (инертного) газа ксенона с кислородом.

В каких случаях назначается ксенонотерапия?

• тревожные состояния (в том числе, как реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции)

• панические атаки

• хронический болевой синдром (в том числе мигрени)

• депрессивные состояния

• синдром эмоционального выгорания

• бессонница, нарушения сна

• в процессе восстановления после умственных и физических перегрузок

• в комплексной терапии различных форм зависимости (алкогольной, пищевой аддикций).

Это очень классная процедура, не раз проходил её, особенно в середине сезона помогает расслабиться, снять напряжение, обогатиться кислородом. Эффект потрясающий, как будто оказываешься в другом мире на несколько минут.

Врачи которые делают эту процедуру, абсолютно не подозрительные, хорошие специалисты», – написал экс-хоккеист в телеграм-канале.