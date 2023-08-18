Новиков о словах Бойчака: «Раньше в сумках приносили зарплату, а сейчас все отслеживается. Иностранцы могут смело приезжать, отношение будет лучше, чем к нашим»

Юрий Новиков прокомментировал слова Зака Бойчака о «Сибири».

Ранее Бойчак рассказал, как ему платили в клубе: «Говорили, что либо КГБ, либо газовики пришлют деньги. Пришлось ждать 4-5 месяцев».

«Я к словам Бойчака отношусь спокойно. Кто-нибудь из наших ведь тоже может сказать, что ему не понравилось в каком-то клубе . Это рабочие моменты, которые сегодня практически исключены.

Это раньше в сумках приносили зарплату. Сейчас же все просчитывается и отслеживается. Поэтому иностранцы могут смело приезжать в Россию. К ним отношение будет лучше, чем к нашим хоккеистам. В футболе такое же отношение.

Накладки бывают, но они не системные. Есть агенты, которые вмешиваются в спорных ситуациях. Бывает такое, что кто-то что-то сказал. Но это было давно и, как говорилось в «Кавказской пленнице», не в нашем районе», – заявил заслуженный тренер России Новиков.