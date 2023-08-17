Бойчак о «Северстали»: «Подозрительный врач дает тебе русский газ в подсобке, и ты ловишь кайф»
Зак Бойчак рассказал об использовании газа для расслабления в «Северстали».
– Что такое русский газ?
– Если честно, я даже не знаю, что это. Я один раз его пробовал [в «Северстали»]. Если у тебя достаточно богатая команда, она оплатит русский газ.
Обычно ты заходишь в подсобку на арене, там сидит старый врач подозрительного вида. Свет выключен, горит одна лампочка. Все стоят в очереди, ты ложишься на стол и тебя подключают к газовой камере.
Многие музыку слушают, чтобы настроиться и словить кайф. Тебе просят задержать дыхание на сколько ты можешь, надеть маску для дыхания и дать газу растечься в голове.
Ты задерживаешь дыхание, думаешь, что как-то долго, и вдруг у тебя получается не дышать три-четыре минуты. Безумие. Ловишь кайф и потом выходишь, чувствуя себя на миллион долларов», — сказал Бойчак в подкасте Cam&Strick.
5 комментариев