Бойчак о «Северстали»: «Подозрительный врач дает тебе русский газ в подсобке, и ты ловишь кайф»

Теги Северсталь КХЛ Зак Бойчак Здоровье Хоккей

Зак Бойчак рассказал об использовании газа для расслабления в «Северстали».

– Что такое русский газ?

– Если честно, я даже не знаю, что это. Я один раз его пробовал [в «Северстали»]. Если у тебя достаточно богатая команда, она оплатит русский газ.

Обычно ты заходишь в подсобку на арене, там сидит старый врач подозрительного вида. Свет выключен, горит одна лампочка. Все стоят в очереди, ты ложишься на стол и тебя подключают к газовой камере.

Многие музыку слушают, чтобы настроиться и словить кайф. Тебе просят задержать дыхание на сколько ты можешь, надеть маску для дыхания и дать газу растечься в голове.

Ты задерживаешь дыхание, думаешь, что как-то долго, и вдруг у тебя получается не дышать три-четыре минуты. Безумие. Ловишь кайф и потом выходишь, чувствуя себя на миллион долларов», — сказал Бойчак в подкасте Cam&Strick.

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5 комментариев

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цэсемьэр
медицинский ксенон, ничего нового
+21
0
+21
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Виталий Пучков
Северсталь, наверное выхлоп местного завода))
+21
-1
+20
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Jeff Lebowski
"Здесь русский дух, здесь Русью пахнет... "(с) Насчёт подозрительного врача помню один случай из студенческих времён. На 4-м курсе, выходя из нужника перед немецким, решил перепрыгнуть порожек, но не рассчитал, прыгнул слишком высоко и разбил лоб. Кровищи было много, кое-как с другом остановили кровотечение, отсидел пару, оставив на учебнике несколько кровавых кружков, и после решил поехать домой. Зашёл в травмпункт в районе м. "Сокол", где меня встретил врач, который был сильно навеселе. Не успел я опомниться, как он мне сделал укол обесболивающего в голову и начал зашивать рану. Икать, не знаю, что он вколол, но боль была адская. В общем, пришил он ко лбу цилиндр, скатанный из бинта, и велел прийти через несколько дней снимать швы. А пока их не сняли, так как была зима, приходилось носить шапку на затылке. Еду, помнится, в троллейбусе, шапка-**дорка сдвинута на затылок, смотрю в упор на сидящую напротив девушку. Она почувствовала взгляд, посмотрела в мою сторону и упёрлась взглядом в пришитый ко лбу нетрезвой рукой цилиндр из бинта. Было забавно наблюдать за отражением на её лице попыток объяснить увиденное.
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Marienburg
Ответ Виталий Пучков
Северсталь, наверное выхлоп местного завода))
Последний выдох господина ПЖ
+3
-2
+1
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