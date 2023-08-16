«Лада» подписала контракты с Сафиным, Демидовым, Лисовым и Кудряшовым после просмотра

«Лада» подписала контракты с четырьмя игроками по итогам просмотра.

Защитники Николай Демидов, Илья Кудряшов, и нападающий Остап Сафин остаются в клубе.

Срок контрактов с Демидовым, Лисовым и Сафиным рассчитан на один год, с Кудряшовым – на три года. Соглашения носят двусторонний характер.

Демидов прошлый сезон начинал в «Северстали». Он отметился 1 голевой передачей в 7 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. В его активе также 32 матча в ВХЛ за «Зауралье», в которых он набрал 5 (1+4) баллов. В ходе предсезонки 27-летний защитник не провел ни одного матча за «Ладу» из-за травмы.

Кудряшов в минувшем сезоне провел 30 матчей за «Юнисон-Москва» в Первенстве НМХЛ, набрав 13 (4+9) очков. В составе «Лады» на предсезонке он принял участие в 5 играх, отметившись 1 шайбой.

Лисов в ходе сезона-2022/23 сыграл 5 матчей за «Витязь» без набранных очков, после этого защитник выступал в ВХЛ за «Рязань-ВДВ» и АКМ, проведя в общей сложности 36 игр и набрав 10 (3+7) очков. В рамках подготовки к сезону-2023/24 он забросил 1 шайбу за «Ладу» в 7 играх.

Сафин в прошлом сезоне играл в Чехии и провел 43 матча за пражскую «Спарту» в Экстралиге, набрав 14 (9+5) очков при полезности «+5». Также 24-летний нападающий сыграл 5 матчей за «Баник» из Соколова в первой чешской лиге и набрал 8 (0+8) баллов. В рамках предсезонки он принял участие в 6 играх «Лады» и заработал 2 (1+1) очка. Ранее чешский хоккеист получил паспорт России.