Плющев о селекции «Салавата»: «Идет работа, чтобы просто отчитаться. Идеологии в формировании команды нет, как я понимаю»

Владимир Плющев высказался о селекционной работе «Салавата Юлаева».

– «Салават Юлаев» забрал себе Хафизуллина. Такое чувство, что в Уфе даже и не рассчитывают бороться за что-то серьезное.

– Каждый формирует команды под те задачи, которые считает нужным. Под задачи, которые перед ним ставятся.

Я не знаю, какие задачи стоят у Уфы, но какой-то стройной политики и идеологии в формировании команды, как я понимаю, нет. Идет работа, чтобы просто отчитаться. Делается все, но что-то до конца не получилось.

Это говорит о том, что особого понимания того, что должно быть в уфимском хоккее, теми людьми, которые этим вопросом занимаются, нет, – считает заслуженный тренер России.