42 млн рублей – зарплата 34-летнего Хафизуллина в «Салавате». Также есть бонус – за 20 очков при положительной полезности
«Салават Юлаев» заплатит 42 миллиона рублей Динару Хафизуллину.
Команда из Башкортостана ранее сообщила о подписании однолетнего соглашения с 34-летним защитником.
Зарплата Динара Хафизуллина составит 42 миллиона рублей, об этом информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Также в договоре предусмотрен бонус – если хоккеист наберет 20 очков в сезоне при положительном показателе полезности.
В прошлом сезоне, играя за «Ак Барс», Хафизуллин набрал 10 (0+10) очков в 41 матче прошедшего Фонбет Чемпионата КХЛ и провел четыре игры в плей-офф.
Ко двору или как..... Уфе только удачи!!!