42 млн рублей – зарплата 34-летнего Хафизуллина в «Салавате». Также есть бонус – за 20 очков при положительной полезности

Теги Салават Юлаев КХЛ Динар Хафизуллин деньги Хоккей

«Салават Юлаев» заплатит 42 миллиона рублей Динару Хафизуллину.

Команда из Башкортостана ранее сообщила о подписании однолетнего соглашения с 34-летним защитником.

Зарплата Динара Хафизуллина составит 42 миллиона рублей, об этом информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Также в договоре предусмотрен бонус – если хоккеист наберет 20 очков в сезоне при положительном показателе полезности.

В прошлом сезоне, играя за «Ак Барс», Хафизуллин набрал 10 (0+10) очков в 41 матче прошедшего Фонбет Чемпионата КХЛ и провел четыре игры в плей-офф.

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9 комментариев

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Hudson_Hawk
Жесть
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4k7shv9zrw
Просто развел ГМа
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Clever_mind
Как лохов
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Ачиваков Марат
🚿 🫱🫲 💰
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Олег
Значит сильно нужен был? Время покажет.
Ко двору или как..... Уфе только удачи!!!
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Sibai
🙄👈
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SALAVAT BROTHER
22 отдавать будет 😁
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ни первый_ни последний
жесть, 10-15 зп потолок
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artem 123
А что сейчас 42млн это деньги для хорошего хоккеиста? Даже нормальный гелик не купишь)) Раньше конечно хоккеисты купались в роскоши, теперь далеко не так.
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