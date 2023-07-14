Хафизуллин не хотел играть под началом Билялетдинова. Тренер «Ак Барса» сказал, что защитник ему не нужен («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Василий Токранов Динар Хафизуллин Хоккей

Динар Хафизуллин не хотел играть за «Ак Барс» во главе с Зинэтулой Билялетдиновым.

«Бизнес Online» сообщил подробности расторжения контракта между казанским клубом и 34-летним защитником.  

«Во-первых, защитник не горел желанием играть под руководством Билялетдинова. В свое время, будучи еще молодым игроком, Хафизуллин покинул систему «Ак Барса», не получив шанса в главной команде.

Тогда команду тренировал Зинэтула Билялетдинов. Защитник уехал в «Витязь», а оттуда пробился в СКА и сборную России.

Во-вторых, главный тренер «Ак Барсу» четко обозначил свою позицию: Хафизуллин и защитник Василий Токранов ему в новом сезоне не нужны», – говорится в материале. 

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3 комментария

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Olga.t
Если оба, и тренер, и игрок не нужны друг другу, то расставание закономерно.
Другой вопрос, кто от этого выиграл, а кто проиграл...
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DAI1980
А почему же тогда Хафизуллин так плохо играл под руководством Знарка. Может дело в самом Хафизуллине ?
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RVC
Ответ Olga.t
Если оба, и тренер, и игрок не нужны друг другу, то расставание закономерно. Другой вопрос, кто от этого выиграл, а кто проиграл...
Оба и выиграли
+2
-2
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