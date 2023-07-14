Хафизуллин не хотел играть под началом Билялетдинова. Тренер «Ак Барса» сказал, что защитник ему не нужен («Бизнес Online»)
Динар Хафизуллин не хотел играть за «Ак Барс» во главе с Зинэтулой Билялетдиновым.
«Бизнес Online» сообщил подробности расторжения контракта между казанским клубом и 34-летним защитником.
«Во-первых, защитник не горел желанием играть под руководством Билялетдинова. В свое время, будучи еще молодым игроком, Хафизуллин покинул систему «Ак Барса», не получив шанса в главной команде.
Тогда команду тренировал Зинэтула Билялетдинов. Защитник уехал в «Витязь», а оттуда пробился в СКА и сборную России.
Во-вторых, главный тренер «Ак Барсу» четко обозначил свою позицию: Хафизуллин и защитник Василий Токранов ему в новом сезоне не нужны», – говорится в материале.
Другой вопрос, кто от этого выиграл, а кто проиграл...