Кузнецов о том, в чем он лучше Овечкина: «Я могу развеселить поинтереснее. Он редко обманывает, не может, чтобы шикарно было, красиво»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов ахахаха брань контент Хоккей

Евгений Кузнецов рассказал о том, в чем он превосходит Александра Овечкина.

– В чем ты лучше Александра Овечкина

– Оппа... Ну ########## (приукрасить) могу получше (смеется). Он редко обманывает. Ну, истории какие-то. Я могу развеселить поинтереснее, наверное. 

А так в принципе уважаемый человек. И в спорте его тяжело превзойти, правильно?

А в жизни он очень добрый, но ########## (приукрасить) не может, чтобы шикарно было, красиво, – рассказал форвард «Вашингтона». 

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2 комментария

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Евгений Исаев
Вот нравится мне Кузнецов своей честностью! Спросили - ответил, мол, могу приукрасить для колорита, для смеха. Не рисуется уралец! Такой, какой есть, а дальше судите сами!
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049rock
Ответ Евгений Исаев
Вот нравится мне Кузнецов своей честностью! Спросили - ответил, мол, могу приукрасить для колорита, для смеха. Не рисуется уралец! Такой, какой есть, а дальше судите сами!
ну да, но он точно не приукрашивает, что может приукрасить :D
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