Кузнецов о том, в чем он лучше Овечкина: «Я могу развеселить поинтереснее. Он редко обманывает, не может, чтобы шикарно было, красиво»
Евгений Кузнецов рассказал о том, в чем он превосходит Александра Овечкина.
– В чем ты лучше Александра Овечкина?
– Оппа... Ну ########## (приукрасить) могу получше (смеется). Он редко обманывает. Ну, истории какие-то. Я могу развеселить поинтереснее, наверное.
А так в принципе уважаемый человек. И в спорте его тяжело превзойти, правильно?
А в жизни он очень добрый, но ########## (приукрасить) не может, чтобы шикарно было, красиво, – рассказал форвард «Вашингтона».
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