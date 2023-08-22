Кузнецов о том, в чем он лучше Овечкина: «Я могу развеселить поинтереснее. Он редко обманывает, не может, чтобы шикарно было, красиво»

Евгений Кузнецов рассказал о том, в чем он превосходит Александра Овечкина.

– В чем ты лучше ?

– Оппа... Ну ########## (приукрасить) могу получше (смеется). Он редко обманывает. Ну, истории какие-то. Я могу развеселить поинтереснее, наверное.

А так в принципе уважаемый человек. И в спорте его тяжело превзойти, правильно?

А в жизни он очень добрый, но ########## (приукрасить) не может, чтобы шикарно было, красиво, – рассказал форвард « ».