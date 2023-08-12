Овечкин о возможном обмене Кузнецова: «Не хотелось бы, но все зависит не от меня. Надеюсь, этого не произойдет, потому что он мой близкий друг»
Александр Овечкин не хочет, чтобы «Вашингтон» обменял Евгения Кузнецова.
В июле обозреватель Майк Фогель сообщил, что форвард просил руководство клуба об обмене по ходу прошлого сезона.
Сам 31-летний хоккеист тоже высказался на эту тему: «Это не совсем так. Если честно, я сам из прессы узнал об этом».
«По поводу обмена Кузнецова у меня никакой информации нет. Все так же, как и у вас.
Как отреагирую на обмен? Это бизнес хоккейный. Сегодня ты здесь, завтра там, послезавтра в другой команде.
Надеюсь, что этого не произойдет, потому что он мой близкий друг, прекрасный человек, отличный партнер по команде. Поэтому не хотелось бы этого, но все зависит не от меня», – сообщил капитан «Кэпиталс».
скорее "от меня многое зависит, но не всё"