Овечкин о возможном обмене Кузнецова: «Не хотелось бы, но все зависит не от меня. Надеюсь, этого не произойдет, потому что он мой близкий друг»

Теги возможные переходы Вашингтон Александр Овечкин бизнес НХЛ Евгений Кузнецов Р-Спорт Хоккей

Александр Овечкин не хочет, чтобы «Вашингтон» обменял Евгения Кузнецова.

В июле обозреватель Майк Фогель сообщил, что форвард просил руководство клуба об обмене по ходу прошлого сезона.

Сам 31-летний хоккеист тоже высказался на эту тему: «Это не совсем так. Если честно, я сам из прессы узнал об этом».

«По поводу обмена Кузнецова у меня никакой информации нет. Все так же, как и у вас.

Как отреагирую на обмен? Это бизнес хоккейный. Сегодня ты здесь, завтра там, послезавтра в другой команде.

Надеюсь, что этого не произойдет, потому что он мой близкий друг, прекрасный человек, отличный партнер по команде. Поэтому не хотелось бы этого, но все зависит не от меня», – сообщил капитан «Кэпиталс». 

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1 комментарий

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Вадим Сидоров
«Не хотелось бы, но все зависит не от меня.
скорее "от меня многое зависит, но не всё"
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