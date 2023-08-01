Кузнецов о том, что цель «Вашингтона» – рекорд Овечкина: «Это диванные специалисты рассуждают. Нет задачи целенаправленно играть на Сашу, это глупо»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» Овечкин идет на 2-м месте по голам в истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).

– Погоню за Гретцки с ним обсуждали?

– Да нет, что там обсуждать? Понятно, что он забьет. Здесь просто дело времени. Мы вообще хоккей редко обсуждаем между собой. Стараемся больше на какие-то другие темы разговаривать. Потому что хоккея и так много в нашей жизни.

Поэтому у нас задача другая – отойти от хоккея на пару часов, когда за ужином сидим или еще где-то вместе проводим время.

– Ходят разговоры, что чуть ли не главная задача «Вашингтона» на ближайшие годы не какие-то командные результаты, а именно чтобы Овечкин поставил рекорд, а дальше трава не расти.

– Это диванные специалисты рассуждают. Любой нормальный человек, который вовлечен в хоккей, понимает, что он все равно его побьет. Здесь дело времени.

Поэтому такой задачи нет, не было и не будет, чтобы целенаправленно играть на Сашу. Я думаю, это глупо. Потому что это невозможно сделать. В этом нет смысла. Все равно он его побьет. И мы вместе все равно будем праздновать это, – сказал форвард «Вашингтона» Кузнецов.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧакЧак
опять курнул или нюхнул
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tima_Milan
инфа сотка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mix
Ответ Crenk
Как бы не поломался
Сплюнь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий