Хорват о Сорокине после 3:1 в матче с «Вашингтоном»: «Илья был феноменален, он удержал нас в игре. Не можем быть довольны тем, как сыграли в первом периоде»
Бо Хорват назвал игру Ильи Сорокина феноменальной.
Форвард «Айлендерс» высказался об игре вратаря своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:1).
Россиянин отразил 22 из 23 бросков, в том числе 13 из 13 – в первом периоде.
«Илья был феноменален, он удержал нас в игре. Если не считать его действий, мы не можем быть довольны тем, как сыграли в первом периоде.
Здорово, что он дал нам время собраться с силами в этом матче, втором для нас за два дня», – сказал Хорват.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
