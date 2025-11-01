Хорват о Сорокине после 3:1 в матче с «Вашингтоном»: «Илья был феноменален, он удержал нас в игре. Не можем быть довольны тем, как сыграли в первом периоде»

Бо Хорват назвал игру Ильи Сорокина феноменальной.

Форвард «Айлендерс » высказался об игре вратаря своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном » (3:1).

Россиянин отразил 22 из 23 бросков, в том числе 13 из 13 – в первом периоде.

«Илья был феноменален, он удержал нас в игре. Если не считать его действий, мы не можем быть довольны тем, как сыграли в первом периоде.

Здорово, что он дал нам время собраться с силами в этом матче, втором для нас за два дня», – сказал Хорват .