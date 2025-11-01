Дюбуа получил травму в матче с «Айлендерс». Форвард «Вашингтона» (0 очков в сезоне) может пропустить игру с «Баффало», Строум – вернуться в состав

Пьер-Люк Дюбуа получил травму в матче с «Айлендерс».

Форвард «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (1:3) из-за травмы нижней части тела.

27-летний форвард ушел с площадки в конце первого периода в результате столкновения с форвардом клуба с Лонг-Айленда Жаном-Габриелем Пажо после вбрасывания.

Главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери сообщил, что игрок пройдет обследование в субботу. Таким образом, он может пропустить матч с «Баффало», который пройдет 1 ноября (начало по московскому времени – 2 ноября в 02:00), Карбери не исключил, что клубу придется вызвать нападающего из АХЛ.

Ранее в этом сезоне Дюбуа (6 игр, 0 очков) уже пропускал матчи из-за травмы нижней части тела. В прошлом сезоне игрок набрал 66 (20+46) очков в 82 играх при полезности «+27».

При этом форвард «Вашингтона » Дилан Строум, сегодня вновь не сыгравший из-за травмы нижней части тела, может вернуться в состав в матче с «Сэйбрс».