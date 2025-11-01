Посол России в Индонезии: «Страна планирует продвигать хоккей. Четыре наших соотечественника являются игроками или играющими тренерами национальной сборной»

Посол РФ в Индонезии: страна хочет развивать хоккей.

Посол России в Индонезии Сергей Толченов заявил, что страна хочет развивать хоккей.

Летом 2025 года парламент Индонезии одобрил предоставление гражданства четырем российским хоккеистам, чтобы они смогли усилить национальную сборную.

Савелий Молчанов, Евгений Нурисламов, Артем Безруков и Адель Хабибуллин присоединились к сборной Индонезии в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве, подписанного с Россией в июне 2025 года.

«Да, в Индонезии живут четыре наших соотечественника, которые являются игроками или играющими тренерами национальной сборной Индонезии по хоккею с шайбой.

Здесь есть даже свой внутренний чемпионат, в котором играет несколько команд. Нам было сказано в министерстве спорта, что в конце этого года или в начале следующего в Индонезии планируют ввести в строй крупный ледовый комплекс, где будет нормальная хоккейная площадка.

Они планируют продвигать этот вид спорта, сборная Индонезии выступает на чемпионатах мира, правда в не самом высоком дивизионе. Но тем не менее они участвуют в международных соревнованиях и рады этому.

Хоккей с шайбой включен в программу зимних Игр Юго-Восточной Азии. В тропическом климате тоже играют в хоккей. Есть команды не только в Индонезии, но и в Таиланде, на Филиппинах, в Малайзии. Поэтому я очень рад, что наши соотечественники способствуют популяризации этого вида спорта в Индонезии. Я с этими ребятами встречался, мы готовы поддерживать с ними контакты и помогать, если им это будет нужно», – сказал дипломат.

Отметим, что сборная Индонезии на чемпионатах мира по хоккею выступает в 4-м дивизионе – последнем по рангу. На турнире, проходившем в апреле в Ереване, команда заняла 4-е место среди 6 команд.