Браташ о том, что «Матч ТВ» не показывает финал КХЛ: «Хоккей не менее популярен, чем футбол. Надеюсь, среди принимающих решение на ТВ ведется дискуссия»

Теги Ак Барс ЦСКА Олег Браташ премьер-лига Россия телевидение КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Олег Браташ высказался об отсутствии трансляции финала Кубка Гагарина на «Матч ТВ».

Второй матч финальной серии между «Ак Барсом» и ЦСКА (0:3) не был показан по федеральному спортивному каналу.

– А как относитесь к тому, что по федеральному «Матч ТВ» не показывают развязку хоккейного сезона?

– Что показывали? Футбол же? Я лично считаю, что хоккей не менее популярен, чем футбол. Тем более, когда речь идет о финале. Но допускаю, что есть зрители, которые интересуются только футболом.

Что мы можем сделать, если на телевидении принимают такие решения? Вопрос дискуссионный. Надеюсь, такая дискуссия ведется среди принимающих решение.

Мне, понятно, больше нравится хоккей, тем более, когда мы видим матчи такого уровня, – сказал заслуженный тренер России.

29 комментариев

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Vadoniy
Каждый сезон одно и то же и матч тв уже отвечал на этот вопрос - рейтинги у кхл околонулевые даже в ПО. Рядовой футбольный матч собирает аналогичную или бОльшую аудиторию. Напомню, что кубок первого канала по первому каналу перестали показывать в пользу какого-то очередного "шоу" - тоже из-за рейтингов. Какие причины у таких рейтингов - отдельная тема, которой никто не озадачивается (хотя, все всё понимают). Почему-то все хоккейные чиновники предпочитают говорить "хоккей народная игра" и не смотреть, насколько это соответствует действительности.
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sebastian1410
Найдите хоккей
https://metaratings.ru/_images/insecure/w-1360:h-1040/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzLzNmLzBmLzNmMGY2MThkODkzNTE4M2JiZThiMWVmMTQ5ODNlNWI2LnBuZw==.webp
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Andrey Andreev
Кому твой хоккей нужен, футбол наше всё
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Balt
Ответ sebastian1410
Найдите хоккей https://metaratings.ru/_images/insecure/w-1360:h-1040/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzLzNmLzBmLzNmMGY2MThkODkzNTE4M2JiZThiMWVmMTQ5ODNlNWI2LnBuZw==.webp
А фигурку тоже не вижу. Хотя говорят что прям топ из всех топов по сравнению с футболом. :))
+9
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Ответ sebastian1410
Найдите хоккей https://metaratings.ru/_images/insecure/w-1360:h-1040/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzLzNmLzBmLzNmMGY2MThkODkzNTE4M2JiZThiMWVmMTQ5ODNlNWI2LnBuZw==.webp
Реал и Барселона теперь играют в рпл, оказывается. А Барселона вместе с МЮ ещё и на Олимпиаде выступает. Крутые ваще
+10
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Balt
В интернете все смотрят. Сейчас с этим проблем нет.
+5
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Влад Кабалов
Естественно, лучше Спартак, великий Спартак, подчеркиваю с дворовой командой, которой он проиграл, чем финал КХЛ. Это же крутяк-крутейший, не то что ваш финал!
+4
-1
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blaugrano
Ответ Log in
Реал и Барселона теперь играют в рпл, оказывается. А Барселона вместе с МЮ ещё и на Олимпиаде выступает. Крутые ваще
Та самая Суперлига.
+3
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Алексей Антонов
Если интересующий меня футбольный матч не показывают по федеральному ТВ, то я нахожу способ посмотреть его в интернете. С хоккеем что трудности какие-то?
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memphis
Третьяк как раз должен эти вопросы решать. Но он не в состоянии даже спросить с матчтв за этот позор. Развиватель хоккея...
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Заборостроитель
Как говорится, за "топовый" хоккей надо платить. Тем более цена трансляций как за пару литров пива, что нищеброд, не можешь себе позволить?
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OldRedWhite
И по хоккейному каналу Матча тоже не показывают ? )))
+1
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Владимир Кувшинов
Открыл сейчас программу Матч тв будут показывать!!
0
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Denis K21
Ответ Andrey Andreev
Кому твой хоккей нужен, футбол наше всё
Лучше уж КХЛ, чем ЦСКА Урал
+11
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Валера Синюков
Ответ Andrey Andreev
Кому твой хоккей нужен, футбол наше всё
Андрюша тебе срочно надо в Алексеевскую!
0
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Синий туман
Количество комментариев под данной новостью точно показывает степень популярности некогда коронного вида спорта в нашей стране.
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Влад Кокорин
Третьяк насколько был великим игроком, настолько же он мерзкий и ничтожный руководитель….
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Александр Иванов
Ответ Balt
А фигурку тоже не вижу. Хотя говорят что прям топ из всех топов по сравнению с футболом. :))
Это рейтинг на матч тв, а фигурка на Первом.
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haymaker
Ответ sebastian1410
Найдите хоккей https://metaratings.ru/_images/insecure/w-1360:h-1040/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzLzNmLzBmLzNmMGY2MThkODkzNTE4M2JiZThiMWVmMTQ5ODNlNWI2LnBuZw==.webp
Какая разница что там показывает субъективная статистика, когда есть мнение объективного браташа
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