Браташ о том, что «Матч ТВ» не показывает финал КХЛ: «Хоккей не менее популярен, чем футбол. Надеюсь, среди принимающих решение на ТВ ведется дискуссия»

Олег Браташ высказался об отсутствии трансляции финала Кубка Гагарина на «Матч ТВ».

Второй матч финальной серии между « и (0:3) не был показан по федеральному спортивному каналу.

– А как относитесь к тому, что по федеральному « » не показывают развязку хоккейного сезона?

– Что показывали? Футбол же? Я лично считаю, что хоккей не менее популярен, чем футбол. Тем более, когда речь идет о финале. Но допускаю, что есть зрители, которые интересуются только футболом.

Что мы можем сделать, если на телевидении принимают такие решения? Вопрос дискуссионный. Надеюсь, такая дискуссия ведется среди принимающих решение.

Мне, понятно, больше нравится хоккей, тем более, когда мы видим матчи такого уровня, – сказал заслуженный тренер России.