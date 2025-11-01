Светлов о проблемах Кузнецова: «Не хватает легкости и моторности. Но «Металлург» только выиграл, что из-за Евгения команда всю осень в центре внимания»

Сергей Светлов считает, что «Металлург» в плюсе от прихода Евгения Кузнецова.

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов отметил, что у форварда «Металлурга » Евгения Кузнецова есть определенные игровые проблемы.

– Ходят слухи, что Кузнецов может покинуть «Металлург»…

– Пока Евгений все-таки играет ниже своего уровня. Пять передач в восьми матчах – неплохие показатели для середняка КХЛ, но не для одной из главных звезд. Хотя и среднее игровое время Кузнецова – не выдающееся, около 12 минут.

Так что в целом впечатление пока неоднозначное.

– В чем игровые проблемы Кузнецова?

– «Магнитка» – команда очень техничная, здесь Евгений отлично вписывается. Но при этом она легкая, сверхскоростная и челночная, а вот тут Кузнецову после полугодичного отдыха кондиций – легкости и моторности – пока не хватает.

Еще одна проблема – в выборе позиции. Я так понял, что тренерский штаб в первую очередь видит Кузнецова в центре. Но это самая ответственная позиция в хоккее, требующая идеальной подготовки. А ее пока нет – и объективно, из-за долгих каникул, и субъективно.

Вообще всю свою карьеру Евгений провел как бы между двумя амплуа – центрального нападающего и крайнего. В этом его «фишка». Но она приносит успех только тогда, когда игрок безупречно готов функционально.

– Как в целом оцените историю с приглашением Кузнецова в «Магнитку»?

– На мой взгляд, для «Металлурга» она беспроигрышная. Клуб ничем не рисковал, поскольку изначально, еще летом под Кузнецова не закладывался – и все тройки были уже наиграны.

Трансфер состоялся уже по ходу чемпионата, осенью, когда Евгений рассматривался уже как джокер. Да и судя по прессе, по условиям хоккеист пошел навстречу клубу.

«Магнитка» только выиграла от того, что всю осень благодаря Кузнецову команда была и остается в центре внимания. После прихода Евгения на пик вышел лучший бомбардир клуба Владимир Ткачев , у которого 21 передача в 21 матче. Выстрелил и лучший снайпер «Металлурга» Канцеров – у него уже 13 шайб.

Но приход Кузнецова – это не только новый уровень конкуренции среди звезд, но и влияние на молодежь. Смолин, Сиряцкий , Козлов – сегодня в «Металлурге» много открытий. В том числе из-за появления такого мастера, как Кузнецов, – считает олимпийский чемпион.