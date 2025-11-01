Третьяк поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Один из первых каналов, показывающий практически все соревнования. Наш народ любит спорт, Россия – это спортивная держава»

Владислав Третьяк: «Матч ТВ» показывает практически все соревнования.

Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил «Матч ТВ» с днем рождения. Федеральному спортивному каналу 1 ноября исполнилось 10 лет.

«Наш народ любит спорт, Россия – это спортивная держава. Ваш канал – один из первых, который показывает практически все соревнования.

Конечно, хотелось бы, чтобы больше показывали сборную Россию по хоккею (улыбается).

Мы желаем вам удачи и новых побед, всегда и везде», – сказал Владислав Третьяк .