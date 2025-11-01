Кадейкин о том, что «Трактор» идет 5-м на Востоке: «Такое место в таблице никого не устраивает. Это истина, которая всем понятна. Ищем возможность выигрывать»

Александр Кадейкин: место в таблице не устраивает «Трактор», истина всем ясна.

Александр Кадейкин после победы «Трактора» над «Барысом» (6:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ высказался о том, что команда идет на 5-м месте в Восточной конференции.

– Хорошо начали матч, и вернулись подзабытые эмоции, когда ведешь 2:0 или 3:0 после первого периода. Забили голы, хорошо сыграли с перехвата, в зоне атаки в давлении, реализовали большинство. Таким образом, воспользовались своими шансами, но мы их заслужили своей игрой.

Надеемся, что будем цепляться за эти вещи, которые получались в матче. У нас будет собрание, и, думаю, там покажут эти позитивные моменты, позволяющие переворачивать игры в свою пользу.

– Что изменили в своей игре?

– Скорее не изменили, а начали выполнять то, что от нас требуют, и то, что давно приносило результат. Я бы больше сделал упор на исполнении.

– «Трактор» не должен занимать такое место в таблице?

– Это истина, которая всем понятна. Такое место в таблице никого не устраивает. Ищем возможность выигрывать матчи и переворачивать ситуацию, – сказал форвард челябинского клуба.