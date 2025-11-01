Лабанк о России: «Очень крутая страна. Люди здорово выглядят и заботятся о том, как одеваются. Жена часто ходит на прогулки, ей всегда готовы помочь, если нужно поднять коляску»

Кевин Лабанк: Россия – очень крутая страна, люди здорово выглядят.

Форвард «Шанхая » Кевин Лабанк рассказал о своих впечатлениях от жизни в России.

«Адаптация проходит довольно просто. Команда сделала все возможное для того, чтобы я быстро влился в коллектив. Россия – очень крутая страна, а Санкт-Петербург – замечательный город. Лига находится на высоком уровне. Для меня и моей семьи все прошло достаточно хорошо..

Менталитет очень отличается. Особенно отмечу, что моя жена часто ходит на прогулки, и люди всегда готовы помочь, если ей нужно поднять коляску. Они готовы помочь в любую секунду, очень отзывчивые и обращают внимание на любые детали.

Все здорово выглядят и заботятся о том, как они одеваются. Мне нравится жить в России. Я общался с большим количеством людей, чтобы комфортно себя чувствовать, когда приеду сюда.

Перед принятием решения я разговаривал с Евгением Набоковым , он говорил о том, что это красивая страна, тут чистые города. Когда я приехал, то в этом убедился», – сказал Лабанк.