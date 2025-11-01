Быков о том, что Павел Попов продает золотую медаль ЧМ-2009 для помощи семье сына, погибшего на СВО: «Поступок, достойный уважения. Тогда я решил, что он тоже достоин награды»

Вячеслав Быков назвал продажу Поповым золотой медали ЧМ-2009 достойным поступком.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков объяснил, почему Павел Попов получил золотую медаль ЧМ-2009

Ранее на сайте аукциона «Литфонд» появилась информация , что 6 ноября будут проданы несколько лотов «из собрания генерального менеджера сборной России Павла Попова», в том числе золотая медаль с чемпионата мира по хоккею 2009 года. Стартовая цена медали – 5 млн рублей.

Бывший хоккейный руководитель объяснил это решение желанием оказать финансовую помощь семье сына (экс-хоккеиста Дмитрия Попова), погибшего на СВО.

«Международная федерация хоккея выделяет определенное количество медалей на команду – ни больше, ни меньше, к сожалению. И не все участники команды, помимо игроков, получают эту награду.

Я так решил для себя, что Павел был тоже достоин за его вклад в жизнь сборной на тот момент, как и некоторые другие люди из этого большого коллектива сборной команды.

У меня уже были медали такого достоинства, и я так решил для себя. Это не значит, что я лишился титула. Вот и сейчас он решил совершить такой поступок, достойный уважения», – сказал Быков, возглавлявший команду на победном турнире в Швейцарии.