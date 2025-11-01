Кузнецов поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Желаю комментаторам и ведущим побольше ляпов – иногда не хочется смотреть скучное интервью или игры»

Евгений Кузнецов: желаю комментатором и ведущим «Матч ТВ» побольше ляпов.

Нападающий «Металлурга » Евгений Кузнецов поздравил «Матч ТВ » с днем рождения. Федеральному спортивному каналу 1 ноября исполнилось 10 лет.

«Поздравляю «Матч ТВ» с 10‑летием.

Желаю всем комментаторам, ведущим побольше ляпов, чтобы они говорили неправильные слова и добавляли больше шуток и эмоций, потому что иногда не хочется смотреть скучное интервью или игры, а хочется какую‑то радость, улыбку.

Чтобы больше говорили про людей, у которых получается, чтобы больше хвалили, а не только когда у кого‑то что‑то не получается.

Мы все вместе в одной тарелке. Еще раз с днем рождения. 10 лет – это круто!» – сказал Евгений Кузнецов .