Кузнецов поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Желаю комментаторам и ведущим побольше ляпов – иногда не хочется смотреть скучное интервью или игры»
Евгений Кузнецов: желаю комментатором и ведущим «Матч ТВ» побольше ляпов.
Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов поздравил «Матч ТВ» с днем рождения. Федеральному спортивному каналу 1 ноября исполнилось 10 лет.
«Поздравляю «Матч ТВ» с 10‑летием.
Желаю всем комментаторам, ведущим побольше ляпов, чтобы они говорили неправильные слова и добавляли больше шуток и эмоций, потому что иногда не хочется смотреть скучное интервью или игры, а хочется какую‑то радость, улыбку.
Чтобы больше говорили про людей, у которых получается, чтобы больше хвалили, а не только когда у кого‑то что‑то не получается.
Мы все вместе в одной тарелке. Еще раз с днем рождения. 10 лет – это круто!» – сказал Евгений Кузнецов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
