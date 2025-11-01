«Анахайм» выиграл 4 матча из последних 5 и идет в зоне плей-офф на Западе. Лео Карлссон набрал 1+3 в игре с «Детройтом», Терри – 2+1

«Анахайм» выиграл 4 матча из последних 5.

«Дакс» обыграли «Детройт » (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

Форвард калифорнийцев Трой Терри набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой встречи. Форвард Лео Карлссон с 4 (1+3) баллами стал второй звездой.

Бывший вратарь «Анахайма » Джон Гибсон впервые сыграл против бывшей команды, отразив 27 бросков из 31.

Команда под руководством Джоэла Кенневилла набрала 13 очков в 10 играх и идет на 7-м месте в Западной конференции, обгоняя «Сиэтл» (13 в 10) и «Эдмонтон» (13 в 12) по дополнительным показателям.