«Анахайм» выиграл 4 матча из последних 5 и идет в зоне плей-офф на Западе. Лео Карлссон набрал 1+3 в игре с «Детройтом», Терри – 2+1
«Анахайм» выиграл 4 матча из последних 5.
«Дакс» обыграли «Детройт» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Форвард калифорнийцев Трой Терри набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой встречи. Форвард Лео Карлссон с 4 (1+3) баллами стал второй звездой.
Бывший вратарь «Анахайма» Джон Гибсон впервые сыграл против бывшей команды, отразив 27 бросков из 31.
Команда под руководством Джоэла Кенневилла набрала 13 очков в 10 играх и идет на 7-м месте в Западной конференции, обгоняя «Сиэтл» (13 в 10) и «Эдмонтон» (13 в 12) по дополнительным показателям.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости