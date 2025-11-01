Уилсон про 0/9 «Вашингтона» в большинстве в последних 3 играх: «Нам нужно быстро это исправить. Неудачи при реализации стоят нам игр»
Том Уилсон сказал, что игра «Вашингтона» в большинстве оставляет желать лучшего.
«Кэпиталс» не реализовали все 4 попытки большинства в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:3). В последних трех играх их показатель реализации тоже нулевой (0/9).
«Нам нужно быстро это исправить. Неудачи при реализации большинства стоят нам игр. Мы будем играть лучше.
Все парни, которые выходят на лед в спецбригадах, должны действовать лучше и найти способ забить», – сказал Уилсон.
В целом по сезону у «Вашингтона» 18,8% реализации (20-е место в лиге).
Самый вялый старт в карьере Овечкина? Не забил «Айлендерс» и собрал «-3»
