Уилсон про 0/9 «Вашингтона» в большинстве в последних 3 играх: «Нам нужно быстро это исправить. Неудачи при реализации стоят нам игр»

Том Уилсон сказал, что игра «Вашингтона» в большинстве оставляет желать лучшего.

«Кэпиталс» не реализовали все 4 попытки большинства в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (1:3). В последних трех играх их показатель реализации тоже нулевой (0/9).

«Нам нужно быстро это исправить. Неудачи при реализации большинства стоят нам игр. Мы будем играть лучше.

Все парни, которые выходят на лед в спецбригадах, должны действовать лучше и найти способ забить», – сказал Уилсон .

В целом по сезону у «Вашингтона » 18,8% реализации (20-е место в лиге).

