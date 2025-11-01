Коновалов подписал контракт с «Салаватом» до конца сезона. Вратарь ранее играл за «Адмирал»

Илья Коновалов перешел в «Салават Юлаев».

27-летний вратарь Илья Коновалов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым » до конца этого сезона.

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Адмирал ».

Он провел 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 4 победы, пропуская в среднем 3,36 шайбы и отражая 89,5% бросков. В плей-офф вратарь сыграл одну игру.

В КХЛ Коновалов также играл за «Локомотив» и «Динамо». В его активе в общей сложности 214 матчей в регулярках КХЛ.