Карбери о «Вашингтоне» после 1:3 от «Айлендерс»: «Мы потеряли Дюбуа и потом ничего не сумели придумать. Не смогли вернуться в игру после перекройки звеньев»

Тренер «Вашингтона» связал поражение от «Айлендерс» с потерей Пьера-Люка Дюбуа.

27-летний нападающий «Кэпиталс» Пьер-Люк Дюбуа получил травму нижней части тела в конце первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:3).

При этом матч пропускал еще один центрфорвард «Вашингтона» – Дилан Строум, ранее выбывший с травмой.

«Мы потеряли Дюбуа и потом ничего не сумели придумать, как показалось. Было несколько рывков вперед, но этого было недостаточно.

Мы не смогли вернуться в игру после перекройки звеньев», – сказал главный тренер «столичных».