«Хоккей для нашей страны имеет великую историю побед. Спасибо тем, благодаря кому Омск обрел новый дом». Министр спорта России выступил на «G-Drive Арене»

Теги Авангард Сборная России по хоккею КХЛ Кубок Гагарина G-Drive Арена Fonbet Кубок Блинова Олег Матыцин Матч ТВ Хоккей

Министр Матыцин напомнил о великой истории хоккейных побед России.

Министр спорта России Олег Матыцин выступил на «G-Drive Арене», чтобы вручить хоккеистам «Авангарда» бронзовые медали за сезон-2022/23, в ходе которого вышла в финал плей-офф Восточной конференции КХЛ и уступила на этой стадии «Ак Барсу».

«Особая радость, когда выходишь на стадион и чувствуешь эту мощную энергетику и звук. Сразу появляется мощное желание выйти вместе с вами на лед. Прежде всего хочу сказать спасибо хоккеистам за то, что своим примером они вдохновляют миллионы мальчишек и девчонок заниматься прекрасным видом спорта. Этот спорт для нашей страны имеет великую историю побед.

Спасибо и тем, благодаря кому Омск обрел новый хоккейный дом, кто был соучастником этого грандиозного проекта. Это громадный подарок всей нашей стране и прежде всего Омску. Знаю, как переживала команда, когда играла в Балашихе. Я сам был там много раз, наблюдал мощную команду, которой не хватало тепла и поддержки омичей. Теперь все это есть», – сказал министр спорта России Олег Матыцин.

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1 комментарий

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Дмитрий
Хоккей, джи драйв, арена, авангард. Омск дискредитирует скрепы России и аксиому-запад зло))
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