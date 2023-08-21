«Хоккей для нашей страны имеет великую историю побед. Спасибо тем, благодаря кому Омск обрел новый дом». Министр спорта России выступил на «G-Drive Арене»

Министр Матыцин напомнил о великой истории хоккейных побед России.

Министр спорта России Олег Матыцин выступил на « », чтобы вручить хоккеистам « » бронзовые медали за сезон-2022/23, в ходе которого вышла в финал плей-офф Восточной конференции и уступила на этой стадии «Ак Барсу».

«Особая радость, когда выходишь на стадион и чувствуешь эту мощную энергетику и звук. Сразу появляется мощное желание выйти вместе с вами на лед. Прежде всего хочу сказать спасибо хоккеистам за то, что своим примером они вдохновляют миллионы мальчишек и девчонок заниматься прекрасным видом спорта. Этот спорт для нашей страны имеет великую историю побед.

Спасибо и тем, благодаря кому Омск обрел новый хоккейный дом, кто был соучастником этого грандиозного проекта. Это громадный подарок всей нашей стране и прежде всего Омску. Знаю, как переживала команда, когда играла в Балашихе. Я сам был там много раз, наблюдал мощную команду, которой не хватало тепла и поддержки омичей. Теперь все это есть», – сказал министр спорта России Олег Матыцин.