Игумнов о посещаемости матча «Авангарда» в Омске: «Летом столько болельщиков приходит – это здорово! Вот в Москве мало народу ходит на хоккей»

Иван Игумнов высказался о посещаемости предсезонного матча «Авангарда» в Омске.

9 398 зрителей посетили матч «Авангарда» с « » (1:5) на Фонбет Кубке Блинова.

– Уступили со счетом 1:5 при почти полных трибунах. Как же так?

– Это неприятно, но профессиональный хоккеист должен в первую очередь думать об игре, как исправлять положение.

Много народу – это хорошо, но не должно давить психологически. Хотя можно удивиться, что летом столько болельщиков приходит поддерживать. Катаешься и смотришь по сторонам – это здорово! Вот в Москве ходит мало народу на хоккей.

– Команды в разной форме? «Локомотив» последний раз играл 14 августа, «Авангард» – 8-го.

– Да, это сказалось тоже. Мы первый период провалили полностью. Вышли абсолютно неготовые. Но потом исправили ситуацию, играли хорошо. Были ошибки, но и позитива хватало.

– Как у вас прошли две последние недели? Команда сильно под нагрузкой?

– Мы сейчас из нагрузок как раз выходим. Все сделано грамотно, чтобы подойти к сезону в лучших кондициях.

– А почему так плохо буллиты исполняли? Прям никак забить не могли.

– Буллиты нужно отрабатывать, поувереннее их исполнять – и мне, и ребятам. От этого по факту порой зависит исход матча в сезоне. Это очень ответственная работа, – сказал форвард « » , ранее выступавший за «Динамо».