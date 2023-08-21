Агостино перешел в «Шеллефтео», контракт – на год

Теги Торпедо переходы чемпионат Швеции АХЛ КХЛ Барыс АИК Шеллефтео Кенни Агостино Хоккей

Кенни Агостино продолжит карьеру в Швеции.

31-летний американец заключил с «АИК Шеллефтео» контракт, рассчитанный на сезон-2023/24. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Это игрок, добивавшийся успеха на протяжении многих лет, прежде всего в АХЛ, где он играл центральную роль в нескольких командах.

Мы видим в нем хоккеиста, который может не только набирать очки, но и работать по всему льду.

Мы очень рады, что он присоединился к нам, и с нетерпением ждем начала совместной работы», – прокомментировал переход Агостино генеральный менеджер «АИК Шеллефтео» Эрик Форселл.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Торпедо». Летом хоккеист вел переговоры с «Барысом». Подробную статистику форварда можно посмотреть здесь.

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