Агостино перешел в «Шеллефтео», контракт – на год
Кенни Агостино продолжит карьеру в Швеции.
31-летний американец заключил с «АИК Шеллефтео» контракт, рассчитанный на сезон-2023/24. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Это игрок, добивавшийся успеха на протяжении многих лет, прежде всего в АХЛ, где он играл центральную роль в нескольких командах.
Мы видим в нем хоккеиста, который может не только набирать очки, но и работать по всему льду.
Мы очень рады, что он присоединился к нам, и с нетерпением ждем начала совместной работы», – прокомментировал переход Агостино генеральный менеджер «АИК Шеллефтео» Эрик Форселл.
В прошлом сезоне нападающий выступал за «Торпедо». Летом хоккеист вел переговоры с «Барысом». Подробную статистику форварда можно посмотреть здесь.
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