Генменеджер «Торпедо»: «Сделать Ю Сато российское гражданство в ближайший год не получится. Вполне может быть, что он будет четвертым легионером»

Генеральный менеджер «Торпедо» рассказал о трансферной политике клуба.

«Что касается изменений в составе, то мы сейчас находимся не в той стадии, когда можно что-то говорить. По Кенни у нас сейчас есть пища для размышления, кто ошибался: российские или американские врачи. Весь сезон у него пошел насмарку.

Что касается остальных изменений, то мы каждый год стараемся закрепить все основные вопросы заранее. Но каждый раз происходят глобальные изменения. То COVID-19, то политическая ситуация, то изменение лимита на легионеров. Из-за этого каждый год мы получаем гиперинфляцию на контракты игроков.

Здорово, что в это межсезонье мы не ищем игроков в первые звенья. Они у нас есть. Есть текущие вопросы по некоторым игрокам, но это все на обсуждении. Это нормальный процесс. Команда определяется не 1 мая, а с началом сборов. У нас они начнутся 1 августа.

Рынок свободных агентов не совсем рынок для «Торпедо». «Перегретые» зарплаты, возрастные игроки – это не наш путь. Рынок иностранных игроков откроется после драфта НХЛ, 28 июня, но в этом направлении работа уже ведется. Хотя люди еще продолжают свой сезон и пока не готовы что-то предметно обсуждать. Но мы уже обозначили свой интерес.

Также повторюсь, что у нас есть свой классный молодежный состав и многие получат свой шанс, как минимум, на сборах. У нас есть свой внутренний игровой материал, который в первую очередь нужно развивать.

К сожалению, в ближайший год не получится сделать российское гражданство. Вполне может быть, что он будет четвертым легионером в « ». Большой вопрос, будет ли три других легионера. Как к человеку, к Ю Сато искреннее доброе отношение. Приятно, что после изначального негатива в сторону Ю Сато, сейчас он собрал собственную базу персональных болельщиков. Главный вопрос, на который мы должны ответить, что, если мы хотим расти и усилятся, подходит ли нам Ю Сато», – сказал .