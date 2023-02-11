Игорь Ларионов: «Бокун – белорусский фермер, который делает работу очень грамотно и четко, без лишних слов. Этот игрок не очень заметен, но очень эффективен»

Теги Спартак Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Алексей Кручинин Кенни Агостино Даниил Бокун Деннис Ян Николай Коваленко Денис Почивалов Хоккей

Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче против «Спартака» (4:3).

«Иногда бывает полезно посмотреть на игру со стороны, с экрана или с трибун. Но всегда важно ощущение атмосферы, желания и духа, которые есть у ребят. Глаза хоккеистов, их лица. И когда попадаешь в эту атмосферу, то понимаешь, насколько важен психологический контакт с командой. Рад вернуться на тренерский мостик. Так же как рад и возвращению в состав Николая Коваленко, Денниса Яна и Дениса Почивалова.

Команда сегодня проявила характер, играя в меньшинстве. Ребята выстояли и довели матч до победы. Приятно видеть, что в сложных матчах хоккеисты находят силы, чтобы не сбиваться на индивидуальную игру и командой добиваться победы.

Я не сторонник комментировать, что происходит в других командах и давать какие-то оценки. «Спартак» – команда с огромными традициями, и как бы они ни играли, у них всегда есть большая поддержка болельщиков и ДНК команды «Спартак».

«Спартак» борется за плей-офф на финишной прямой. И хотел «залезть под кожу» нам. Здесь все средства хороши и в этом плане арбитры должны играть правильную роль полицейских. Но хоккей тем и хорош, что дает серьезную палитру всех элементов игры. «Залезть под кожу» или вывести соперника из себя – эти способы работают, когда команда отчаянно сражается за то, чтобы спасти матч или чтобы выйти в плей-офф.

Даниил Бокун – это белорусский фермер, который делает свою работу очень грамотно и четко, без лишних слов. Этот игрок не очень заметен, но очень эффективен.

Как родилась идея включить Алексея Кручинина в тренерский штаб на игру? Сегодня с утра, когда Алексей Кручинин пришел на предыгровую раскатку, я сказал ему: «Круч, тебе, видно, дома делать нечего. Может, ты встанешь на тренерскую скамейку?» Он ответил: «А можно?» Пришлось сделать пару звонков в КХЛ и нашим юристам. Все ребята были в восторге, когда мы получили «зеленый» свет и Кручинину разрешили встать на тренерский мостик.

Попробовать в следующем матче Кенни Агостино в роли тренера? Мы планируем Агостино на матч с «Сибирью», но в качестве хоккеиста», – сказал главный тренер «Торпедо».

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Пузырёв
«Торпедо» нужно поздравить с победой! И болельщиков тоже, конечно. Позитивное настроение в команде, это всегда хорошо!.. :-)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матроскин52
Профессор как всегда очень профессионально ответил на все вопросы. Решение по Кручинину просто гениальное! Кручу надо подписываться года на три и с этим составом попробовать достигнуть самых высоких вершин! Сегодня команда вытянула игру на характере… матч был очень близок по духу к плей-офф..:
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
БУРЧАЛКИН
Эффективный белорусский фермер-это тянет на мем)))
Оч смешно звучит для тех кто в курсе как на самом деле у лукаку дела обстоят в сельском хозяйстве
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саня52
Кенни,с возвращением!!! Удачи в игре!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий