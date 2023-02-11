Игорь Ларионов: «Бокун – белорусский фермер, который делает работу очень грамотно и четко, без лишних слов. Этот игрок не очень заметен, но очень эффективен»

прокомментировал победу в матче против « » (4:3).

«Иногда бывает полезно посмотреть на игру со стороны, с экрана или с трибун. Но всегда важно ощущение атмосферы, желания и духа, которые есть у ребят. Глаза хоккеистов, их лица. И когда попадаешь в эту атмосферу, то понимаешь, насколько важен психологический контакт с командой. Рад вернуться на тренерский мостик. Так же как рад и возвращению в состав Николая Коваленко, Денниса Яна и Дениса Почивалова.

Команда сегодня проявила характер, играя в меньшинстве. Ребята выстояли и довели матч до победы. Приятно видеть, что в сложных матчах хоккеисты находят силы, чтобы не сбиваться на индивидуальную игру и командой добиваться победы.

Я не сторонник комментировать, что происходит в других командах и давать какие-то оценки. «Спартак» – команда с огромными традициями, и как бы они ни играли, у них всегда есть большая поддержка болельщиков и ДНК команды «Спартак».

«Спартак» борется за плей-офф на финишной прямой. И хотел «залезть под кожу» нам. Здесь все средства хороши и в этом плане арбитры должны играть правильную роль полицейских. Но хоккей тем и хорош, что дает серьезную палитру всех элементов игры. «Залезть под кожу» или вывести соперника из себя – эти способы работают, когда команда отчаянно сражается за то, чтобы спасти матч или чтобы выйти в плей-офф.

Даниил Бокун – это белорусский фермер, который делает свою работу очень грамотно и четко, без лишних слов. Этот игрок не очень заметен, но очень эффективен.

Как родилась идея включить Алексея Кручинина в тренерский штаб на игру? Сегодня с утра, когда Алексей Кручинин пришел на предыгровую раскатку, я сказал ему: «Круч, тебе, видно, дома делать нечего. Может, ты встанешь на тренерскую скамейку?» Он ответил: «А можно?» Пришлось сделать пару звонков в и нашим юристам. Все ребята были в восторге, когда мы получили «зеленый» свет и Кручинину разрешили встать на тренерский мостик.

Попробовать в следующем матче Кенни Агостино в роли тренера? Мы планируем Агостино на матч с «Сибирью», но в качестве хоккеиста», – сказал главный тренер « ».