Агент Агостино: «Кенни не понравилось работать с Ларионовым. Будем обсуждать варианты с «Барысом» и минским «Динамо»
Агент Кенни Агостино заявил, что игроку не понравилось играть под руководством Игоря Ларионова.
«Ему не понравилось работать с Игорем Ларионовым.
Кенни залечил травму. Будем обсуждать варианты с «Барысом» и минским «Динамо», – сказал Александр Черных.
В прошедшем сезоне игрок провел 29 матчей за «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 11 (4+7) очков. Также провел одну игру в Кубке Гагарина.
В сезоне-2021/22 у него было 40 (20+20) баллов в 46 играх регулярного чемпионата.
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