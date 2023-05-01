Агент Агостино: «Кенни не понравилось работать с Ларионовым. Будем обсуждать варианты с «Барысом» и минским «Динамо»

Агент Кенни Агостино заявил, что игроку не понравилось играть под руководством Игоря Ларионова.

«Ему не понравилось работать с .

залечил травму. Будем обсуждать варианты с « » и минским « », – сказал .

В прошедшем сезоне игрок провел 29 матчей за «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 11 (4+7) очков. Также провел одну игру в Кубке Гагарина.

В сезоне-2021/22 у него было 40 (20+20) баллов в 46 играх регулярного чемпионата.