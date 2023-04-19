Агент Агостино: «У него есть желание продолжить играть в КХЛ. Есть интерес со стороны «Барыса»

Теги Торпедо возможные переходы травмы КХЛ Барыс Александр Черных Кенни Агостино Sports.ru - Казахстан Хоккей

Агент Кенни Агостино рассказал об интересе к игроку со стороны «Барыса».

– На прошлой неделе Агостино сделали операцию. Сейчас он здоровье подправит, мы поймем сроки реабилитации, и тогда будем разговаривать с другими клубами. У него есть желание продолжить играть в КХЛ. Думаю, это будет не «Торпедо».

– Была информация, что он может перейти в «Барыс».

– Интерес со стороны «Барыса» есть, он был и в течение сезона до дедлайна, – сказал Александр Черных.

Агостино покинет «Торпедо» и может перейти в «Барыс» (Metaratings)

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1 комментарий

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Матроскин52
Хороший игрок, но в новый стиль Торпедо не вписался… Для третьего звена контракт великоват… Удачи в другом клубе, все получится. Всегда будем рады видеть в Нагорном!
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