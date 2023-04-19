Агент Агостино: «У него есть желание продолжить играть в КХЛ. Есть интерес со стороны «Барыса»
Агент Кенни Агостино рассказал об интересе к игроку со стороны «Барыса».
– На прошлой неделе Агостино сделали операцию. Сейчас он здоровье подправит, мы поймем сроки реабилитации, и тогда будем разговаривать с другими клубами. У него есть желание продолжить играть в КХЛ. Думаю, это будет не «Торпедо».
– Была информация, что он может перейти в «Барыс».
– Интерес со стороны «Барыса» есть, он был и в течение сезона до дедлайна, – сказал Александр Черных.
Агостино покинет «Торпедо» и может перейти в «Барыс» (Metaratings)
1 комментарий