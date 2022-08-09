Генменеджер «Торпедо» об Агостино: «Американское правительство предостерегало его, чтобы он не ехал в Россию»

Максим Гафуров высказался о ситуации с легионерами в .

– Еще легионеры, кроме , в «Торпедо» могут появиться?

– Переговоры ведутся всегда. До дедлайна могут быть любые изменения.

Помимо политических вопросов, в системе усилился внутренний фильтр. В следующем сезоне КХЛ будет три легионера вместо пяти. Поэтому ценность того, чтобы развивать своих ребят, становится еще выше.

Легионер должен придти на определенную позицию и быть хорошим примером в раздевалке. Мы рассматривали вариант приглашения нескольких опытных иностранцев, которые могли бы приносить результат. Но это кратковременная история и за большие деньги, и еще не факт, что они бы помогли.

Кенни Агостино приехал с действующим контрактом. И это был трансфер с большой буквы, потому что было много сложностей – зависали деньги, его предостерегало американское правительство, чтобы он не ехал в Россию.

Мы были с Кенни в контакте все эти месяцы, и он сам был настроен положительно. Я очень рад, что удалось его в итоге привезти. Мы даже не представляем, под каким давлением ребята находятся в своих странах и какие они испытывают сложности – от оформления визы до переживаний их членов семей.

– В других клуба говорят, что легионерам даже поступали угрозы. У вас такое было?

– Как я понимаю, это больше касалось финских легионеров. У нас на контрактах было два шведа – Теодор Леннстрем и Даниэль Заар, и они с удовольствием продолжили бы играть здесь. Но они игроки сборной и на виду в своих странах, поэтому приняли решение уехать, – сказал генеральный менеджер клуба .