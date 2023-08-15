Тренер «Флориды» Иванов о Бобровском: «Его трудоспособность зашкаливает. Он тренируется больше всех в команде»

Тренер «Флориды» считает, что трудоспособность Сергея Бобровского зашкаливает.

В 50 матчах регулярного чемпионата-2022/23 одержал 24 победы, в 19 играх плей-офф – 12.

«Я был все время на льду с ним, в раздевалке, спортзале. Он самым первым выходит на лед. Так скажу, что трудоспособность этого человека зашкаливает, катастрофически очень много времени он проводит на льду, работает над собой.

Когда ты видишь это изнутри, то понимаешь, что человек при этом не может плохо играть. Говорить, что человек провел сезон неровно или средне, нельзя. Это сезон , где есть хорошие и плохие игры.

Если взять статистику, то тяжело найти такого вратаря, который проведет ровный сезон в НХЛ. Я хочу сказать одну вещь: Сергей и все остальные вратари все равно нацелены на плей-офф и по форме подводят себя к этой стадии.

Человек, который тренируется в команде больше всех – это Сергей. Он постоянно либо на беговой дорожке, либо где-то еще. Бывает так, что в зале при этом уже никого нет. Меня постоянно спрашивают про его неровный сезон, но на самом деле он выдал ровный сезон. Это 82 игры, хорошие матчи чередуются с плохими, и бывает, что защитники не помогли. Но когда нужно, он всегда спасал, и это самое главное.

Почему « » с Бобровским в воротах проиграла в финале Кубка Стэнли «Вегасу»? Если вы разберете моменты тех игр, то увидите, что ему недоставало немного помощи от остальных игроков. Думаю, ему должны были немного больше помочь.

Мы неплохо сыграли в обороне и с «Каролиной», и с «Тампой», и с «Торонто», но этого нам не хватило, как я сказал, по причине травм», – сказал тренер по развитию «Флориды» Максим Иванов.