Брендан Лайпсик заявил, что СКА по организации соответствует стандартам НХЛ.

– Организацию СКА вы уже успели понять?

– Я провел четыре года в НХЛ, играл за « », « », « », « », «Вашингтон».

Делясь своим опытом, могу сказать, что СКА по организации – это стандарты . Скоро будет новая арена на 23 тысячи зрителей, прекрасная база «Хоккейный город», высокий сервис для игроков – и в тренировках, и по ходу сезона КХЛ. Тут все очень профессионально и здорово, – сказал нападающий СКА Лайпсик.