Брендан Лайпсик: «СКА по организации – это стандарты НХЛ. Тут все очень профессионально и здорово»

Теги СКА Торонто Вашингтон Ванкувер Лос-Анджелес НХЛ КХЛ Вегас Брендан Лайпсик Матч ТВ Хоккей

Брендан Лайпсик заявил, что СКА по организации соответствует стандартам НХЛ.

– Организацию СКА вы уже успели понять?

– Я провел четыре года в НХЛ, играл за «Торонто», «Вегас», «Ванкувер», «Лос-Анджелес», «Вашингтон».

Делясь своим опытом, могу сказать, что СКА по организации – это стандарты НХЛ. Скоро будет новая арена на 23 тысячи зрителей, прекрасная база «Хоккейный город», высокий сервис для игроков – и в тренировках, и по ходу сезона КХЛ. Тут все очень профессионально и здорово, – сказал нападающий СКА Лайпсик.

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