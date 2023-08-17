Стоун получил перелом запястья в начале 5-го матча финала Кубка Стэнли. Капитан «Вегаса» продолжил игру и сделал хет-трик
Марк Стоун получил перелом запястья в начале 5-го матча финала Кубка Стэнли.
Капитан «Вегаса» сообщил, что в первом периоде заключительного матча серии с «Флоридой» (9:3, 4-1) ему нанесли болезненный удар по левой руке.
31-летний нападающий остался на льду и в итоге сделал хет-трик. Канадец стал первым игроком за 101 год (и третьим в истории НХЛ) с 3+ шайбами в матче, в котором его команда выиграла Кубок Стэнли.
«Ты не знаешь заранее, когда снова будет шанс выиграть, верно? Этого может никогда не случиться. Пока ты там, надо пробовать.
Мне нужно было кое-что сделать, чтобы суметь поднять трофей. Я позаботился о том, чтобы во время празднования не было каких-то неприятных ощущений», – сказал Стоун с улыбкой во время недавнего выступления на «Шоу Пэта Макафи».
Из-за проблем со спиной форвард пропустил 84 матча в двух последних регулярных чемпионатах. Победный плей-офф он отыграл полностью и набрал 24 (11+13) очка в 22 играх.
В Америке часто трещины именуют переломами.
В приведённой цитате говорится только об ударе, но не о переломе.
Хотелось бы подробностей, как он это смог, кисть-то не работает по сути при таком переломе.