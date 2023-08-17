Стоун получил перелом запястья в начале 5-го матча финала Кубка Стэнли. Капитан «Вегаса» продолжил игру и сделал хет-трик

Марк Стоун получил перелом запястья в начале 5-го матча финала Кубка Стэнли.

Капитан « » сообщил, что в первом периоде заключительного матча серии с «Флоридой» (9:3, 4-1) ему нанесли болезненный удар по левой руке.

31-летний нападающий остался на льду и в итоге сделал хет-трик. Канадец стал первым игроком за 101 год (и третьим в истории ) с 3+ шайбами в матче, в котором его команда выиграла .

«Ты не знаешь заранее, когда снова будет шанс выиграть, верно? Этого может никогда не случиться. Пока ты там, надо пробовать.

Мне нужно было кое-что сделать, чтобы суметь поднять трофей. Я позаботился о том, чтобы во время празднования не было каких-то неприятных ощущений», – сказал с улыбкой во время недавнего выступления на «Шоу Пэта Макафи».

Из-за проблем со спиной форвард пропустил 84 матча в двух последних регулярных чемпионатах. Победный плей-офф он отыграл полностью и набрал 24 (11+13) очка в 22 играх.