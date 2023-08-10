Александр Овечкин высказался о победе «Вегаса» в минувшем Кубке Стэнли.

— Когда вы играли с « » в финале Кубка Стэнли‑2018, было ощущение, что эта команда в будущем добьется большого успеха?

— Каждая команда может иметь свой шанс, особенно в плей‑офф. Никто же не думал, например, что «Флорида» обыграет всех и выйдет в финал?

Плей‑офф — это очень непредсказуемо, — сказал капитан « ».