Овечкин о победе «Вегаса» в Кубке Стэнли: «У каждой команды может быть шанс. Плей‑офф — это очень непредсказуемо»
Александр Овечкин высказался о победе «Вегаса» в минувшем Кубке Стэнли.
— Когда вы играли с «Вегасом» в финале Кубка Стэнли‑2018, было ощущение, что эта команда в будущем добьется большого успеха?
— Каждая команда может иметь свой шанс, особенно в плей‑офф. Никто же не думал, например, что «Флорида» обыграет всех и выйдет в финал?
Плей‑офф — это очень непредсказуемо, — сказал капитан «Вашингтона».
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