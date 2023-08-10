Овечкин о победе «Вегаса» в Кубке Стэнли: «У каждой команды может быть шанс. Плей‑офф — это очень непредсказуемо»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Вегас Хоккей

Александр Овечкин высказался о победе «Вегаса» в минувшем Кубке Стэнли.

— Когда вы играли с «Вегасом» в финале Кубка Стэнли‑2018, было ощущение, что эта команда в будущем добьется большого успеха?

— Каждая команда может иметь свой шанс, особенно в плей‑офф. Никто же не думал, например, что «Флорида» обыграет всех и выйдет в финал?

Плей‑офф — это очень непредсказуемо, — сказал капитан «Вашингтона».

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1 комментарий

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Maxim Shumov
Как раз таки в случае Вегаса - все было довольно предсказуемо. Команда за 6 лет 4 раза была в финале конфы, в последнее время появились Стоун, Айкел и Пьетранжело, защита была лучшей в лиге по итогам регулярки, ничего удивительного
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