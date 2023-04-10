Кныжов, Летанг, Карлсон и Кессел – претенденты на приз за верность хоккею

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Хоккеист Николай Кныжов номинирован на приз «Билл Мастертон Трофи».

Это награда, ежегодно вручаемая хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Полный список номинантов выглядит следующим образом:

«Анахайм» – Якоб Сильверберг;

«Аризона» – Клейтон Келлер;

«Бостон» – Ник Фолиньо;

«Баффало» – Крэйг Андерсон;

«Калгари» – Микаэль Баклунд;

«Каролина» – Джордан Мартинук;

«Чикаго» – Алекс Стэлок;

«Колорадо» – Эндрю Кольяно;

«Коламбус» – Бун Дженнер;

«Даллас» – Джейми Бенн;

«Детройт» – Робби Фаббри;

«Эдмонтон» – Дерек Райан;

«Флорида» – Патрик Хернквист;

«Лос-Анджелес» – Феникс Копли;

«Миннесота» – Мэйсон Шоу;

«Монреаль» – Алекс Белзил;

«Нэшвилл» – Коди Глэсс;

«Нью-Джерси» – Дуги Хэмилтон;

«Айлендерс» – Зак Паризе;

«Рейнджерс» – Джимми Веси;

«Оттава» – Дерик Брассар;

«Филадельфия» – Ник Силер;

«Питтсбург» – Крис Летанг;

«Сан-Хосе» – Николай Кныжов;

«Сиэтл» – Брэндон Танев;

«Сент-Луис» – Самуэль Блэйз;

«Тампа» – Пьер-Эдуар Бельмар;

«Торонто» – Марк Джиордано;

«Ванкувер» – Брок Босер;

«Вегас» – Фил Кессел;

«Вашингтон» – Джон Карлсон;

«Виннипег» – Сэм Ганье.

В прошлом сезоне приз получил Кэри Прайс.

7 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Кныжов это пример того кто должен получать эту премию
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Pink Floyd1276
Ответ curdboy
у Бельмара грустная история... но думается, Летанг получит...
Еще после первого заслуживал, но не дали, так что посмотрим.
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*MVP*
что здесь забыл Клейтон Келлер?)
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Алексей Панин
Крис заслужил
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AminO2
Ответ oberkorn
Ну ладно кныжов, а при чем тут карлсон?
Карлсон – мужчина в полном расцвете сил.
Хотя сейчас главное, чтобы не в полном расцвете джерси.
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curdboy
у Бельмара грустная история... но думается, Летанг получит...
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oberkorn
Ну ладно кныжов, а при чем тут карлсон?
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