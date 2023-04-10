Кныжов, Летанг, Карлсон и Кессел – претенденты на приз за верность хоккею
Хоккеист Николай Кныжов номинирован на приз «Билл Мастертон Трофи».
Это награда, ежегодно вручаемая хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.
Полный список номинантов выглядит следующим образом:
«Анахайм» – Якоб Сильверберг;
«Аризона» – Клейтон Келлер;
«Бостон» – Ник Фолиньо;
«Баффало» – Крэйг Андерсон;
«Калгари» – Микаэль Баклунд;
«Каролина» – Джордан Мартинук;
«Чикаго» – Алекс Стэлок;
«Колорадо» – Эндрю Кольяно;
«Коламбус» – Бун Дженнер;
«Даллас» – Джейми Бенн;
«Детройт» – Робби Фаббри;
«Эдмонтон» – Дерек Райан;
«Флорида» – Патрик Хернквист;
«Лос-Анджелес» – Феникс Копли;
«Миннесота» – Мэйсон Шоу;
«Монреаль» – Алекс Белзил;
«Нэшвилл» – Коди Глэсс;
«Нью-Джерси» – Дуги Хэмилтон;
«Айлендерс» – Зак Паризе;
«Рейнджерс» – Джимми Веси;
«Оттава» – Дерик Брассар;
«Филадельфия» – Ник Силер;
«Питтсбург» – Крис Летанг;
«Сан-Хосе» – Николай Кныжов;
«Сиэтл» – Брэндон Танев;
«Сент-Луис» – Самуэль Блэйз;
«Тампа» – Пьер-Эдуар Бельмар;
«Торонто» – Марк Джиордано;
«Ванкувер» – Брок Босер;
«Вегас» – Фил Кессел;
«Вашингтон» – Джон Карлсон;
«Виннипег» – Сэм Ганье.
В прошлом сезоне приз получил Кэри Прайс.
Хотя сейчас главное, чтобы не в полном расцвете джерси.