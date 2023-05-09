Малкин, Бержерон, Хедман, Уилсон – в списке претендентов на «Кинг Клэнси Трофи»
Евгений Малкин вошел в список кандидатов на «Кинг Клэнси Трофи».
Эта награда вручается игроку, который демонстрирует лидерские качества на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.
«Аризона»: Трэвис Бойд;
«Бостон»: Патрис Бержерон;
«Баффало»: Алекс Так;
«Калгари»: Микаэль Баклунд;
«Каролина»: Джордан Стаал;
«Чикаго»: Коннор Мерфи;
«Колорадо»: Девон Тэйвс;
«Коламбус»: Зак Веренски;
«Даллас»: Джейсон Робертсон;
«Детройт»: Дилан Ларкин;
«Эдмонтон»: Дарнелл Нерс;
«Флорида»: Александр Барков;
«Лос-Анджелес»: Мики Андерсон;
«Миннесота»: Мэтт Дамба;
«Монреаль»: Джордан Харрис;
«Нэшвилл»: Юусе Сарос;
«Нью-Джерси»: Джек Хьюз;
«Айлендерс»: Андерс Ли;
«Рейнджерс»: Джейк Труба;
«Оттава»: Брэди Ткачак;
«Филадельфия»: Скотт Лоутон;
«Питтсбург»: Евгений Малкин;
«Сан-Хосе»: Люк Канин;
«Сиэтл»: Крис Дриджер;
«Сент-Луис»: Брэйден Шенн;
«Тампа»: Виктор Хедман;
«Торонто»: Морган Райлли;
«Ванкувер»: Элиас Петтерссон;
«Вегас»: Райлли Смит;
«Вашингтон»: Том Уилсон;
«Виннипег»: Блэйк Уилер.
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