Малкин, Бержерон, Хедман, Уилсон – в списке претендентов на «Кинг Клэнси Трофи»

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Евгений Малкин вошел в список кандидатов на «Кинг Клэнси Трофи».

Эта награда вручается игроку, который демонстрирует лидерские качества на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

«Анахайм»: Кевин Шаттенкирк;

«Аризона»: Трэвис Бойд;

«Бостон»: Патрис Бержерон;

«Баффало»: Алекс Так;

«Калгари»: Микаэль Баклунд;

«Каролина»: Джордан Стаал;

«Чикаго»: Коннор Мерфи;

«Колорадо»: Девон Тэйвс;

«Коламбус»: Зак Веренски;

«Даллас»: Джейсон Робертсон;

«Детройт»: Дилан Ларкин;

«Эдмонтон»: Дарнелл Нерс;

«Флорида»: Александр Барков;

«Лос-Анджелес»: Мики Андерсон;

«Миннесота»: Мэтт Дамба;

«Монреаль»: Джордан Харрис;

«Нэшвилл»: Юусе Сарос;

«Нью-Джерси»: Джек Хьюз;

«Айлендерс»: Андерс Ли;

«Рейнджерс»: Джейк Труба;

«Оттава»: Брэди Ткачак;

«Филадельфия»: Скотт Лоутон;

«Питтсбург»: Евгений Малкин;

«Сан-Хосе»: Люк Канин;

«Сиэтл»: Крис Дриджер;

«Сент-Луис»: Брэйден Шенн;

«Тампа»: Виктор Хедман;

«Торонто»: Морган Райлли;

«Ванкувер»: Элиас Петтерссон;

«Вегас»: Райлли Смит;

«Вашингтон»: Том Уилсон;

«Виннипег»: Блэйк Уилер.

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2 комментария

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Демид Котов
Вот бы Малкин забрал себе Кинг Клэнси Трофи
+3
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Kanan Jarrus
нерс лидер эдмонтона 🤦🏼‍♀️
0
0
0
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