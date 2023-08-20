Никита Щитов: «Не понимаю, почему мы до сих пор подчиняемся ИИХФ, нужно уходить оттуда. Ничего хорошего от них уже не увидим. Главное, чтобы с НХЛ были нормальные отношения»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Филадельфия Никита Щитов НХЛ Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Хоккей

Никита Щитов считает, что России нужно выйти из ИИХФ.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

«Вся эта ситуация может привести к конфликту с Международной федерацией хоккея. Нам нужно наладить отношения с НХЛ, а также между ЦСКА и «Филадельфией».

Я не понимаю, почему мы до сих пор подчиняемся ИИХФ, когда она не допускает нас до международных соревнований? Считаю, что нам нужно уходить оттуда. Ситуация тяжелая. Они никуда нас не допускают.

Главное, чтобы у нас были хорошие отношения с НХЛ. Нам и так сейчас не с кем играть, кроме как с Беларусью и Казахстаном. Не будем играть с ними – будем развивать свой внутренний чемпионат и свой хоккей. Все равно когда-нибудь эта ситуация закончится.

Да, будет конфликт с ИИХФ. Ну и пусть. С ней нужно расходиться. Ничего хорошего уже не увидим от этой федерации. Главное, чтобы с НХЛ у нас были нормальные отношения, чтобы из нашего чемпионата никто не уезжал в одностороннем порядке», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.

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2 комментария

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avcgloronalduMU
полный булщит от щитова
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Угловой буллит
Ну всё. Команду " фас" получили. Срочно дружим с НХЛ и не дружим с ИИФХ. Кто же такой мудрый " стратех", придумавший новый тренд? Только вот вопрос : а нужен ли колхоз во главе с Майклом Оливерм там, за океаном ? Там то наверняка никто не будет хрустеть позвоночником перед мажорчиком и поддакивать, как это делают здесь. Им и даром такая прогнивщая система не нужна. Дружат с сильными. А слабых, да еще и бестолковых просто презирают и сторонятся.
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