Никита Щитов: «Не понимаю, почему мы до сих пор подчиняемся ИИХФ, нужно уходить оттуда. Ничего хорошего от них уже не увидим. Главное, чтобы с НХЛ были нормальные отношения»

Никита Щитов считает, что России нужно выйти из ИИХФ.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

«Вся эта ситуация может привести к конфликту с Международной федерацией хоккея. Нам нужно наладить отношения с , а также между ЦСКА и «Филадельфией».

Я не понимаю, почему мы до сих пор подчиняемся ИИХФ, когда она не допускает нас до международных соревнований? Считаю, что нам нужно уходить оттуда. Ситуация тяжелая. Они никуда нас не допускают.

Главное, чтобы у нас были хорошие отношения с НХЛ. Нам и так сейчас не с кем играть, кроме как с Беларусью и . Не будем играть с ними – будем развивать свой внутренний чемпионат и свой хоккей. Все равно когда-нибудь эта ситуация закончится.

Да, будет конфликт с ИИХФ. Ну и пусть. С ней нужно расходиться. Ничего хорошего уже не увидим от этой федерации. Главное, чтобы с НХЛ у нас были нормальные отношения, чтобы из нашего чемпионата никто не уезжал в одностороннем порядке», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.