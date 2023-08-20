Алексей Дементьев: «ИИХФ маленькими укусами нанесла большой урон нашему хоккею. Надо брать пример с НХЛ, как там разговаривают с этой организацией»

Алексей Дементьев высказался о предложениях выйти из ИИХФ из-за дела Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

«Решение о выходе из ИИХФ должны принимать ответственные люди, которые могут смотреть на данный вопрос с государственной точки зрения.

На мой взгляд, ушло время кардинальных решений по отношению к Международной федерации хоккея.

Наверное, предупреждать ИИХФ о выходе нужно было раньше, когда наши сборные лишали имени, флага и гимна. Сейчас это вялотекущий процесс, потому что ИИХФ маленькими укусами нанесла большой урон нашему хоккею.

Надо брать пример с НХЛ, как там разговаривают с этой организацией и идти по этому пути», – сказал агент Дементьев.

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