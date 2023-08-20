Алексей Дементьев: «ИИХФ маленькими укусами нанесла большой урон нашему хоккею. Надо брать пример с НХЛ, как там разговаривают с этой организацией»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ КХЛ Алексей Дементьев Политика Иван Федотов Хоккей

Алексей Дементьев высказался о предложениях выйти из ИИХФ из-за дела Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

«Решение о выходе из ИИХФ должны принимать ответственные люди, которые могут смотреть на данный вопрос с государственной точки зрения.

На мой взгляд, ушло время кардинальных решений по отношению к Международной федерации хоккея.

Наверное, предупреждать ИИХФ о выходе нужно было раньше, когда наши сборные лишали имени, флага и гимна. Сейчас это вялотекущий процесс, потому что ИИХФ маленькими укусами нанесла большой урон нашему хоккею.

Надо брать пример с НХЛ, как там разговаривают с этой организацией и идти по этому пути», – сказал агент Дементьев.

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6 комментариев

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Daishi
Все понятно. Новая вводная от флюгеров "Дружно любим НХЛ и не любим ИИХФ".))
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Ловушка Джокушкера
Как же плохо у них все с причинно-следственной связью. IIHF у них виновата, оказывается, что контракты надо соблюдать и действовать в рамках закона, а не как рэкетиры в 90х, запугивая и хватая все, что блестит
+5
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Угловой буллит
Дёма, не путай мягкое с тёплым. Мы могли бы развиться до уровня НХЛ году этак к 2035ому. Но тут ворвался бездарь и дилетант, под которого прогнулись многие легенды нашего хоккея и розовый таз с гайками понёсся в пропасть. Да и вам, агентосам, не мешало бы умерить свои аппетиты до уровня НХЛовских коллег. А так -.... не мешки ворочать
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Melnikov1968
А многие адепты постоянно говорят, что нам не надо брать пример с НХЛ, у нас свой путь. Когда в товарищах согласья нет.
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Кавабунга Шреддоголовый
Чтобы разговаривать с ИИХФ как это делает НХЛ, КХЛ должна отпочковаться от ФХР, да кто ж ей это позволит сделать?
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Санитар-волк
такая логика - "я украл машину у соседа, потому что завидовал. Это он виноват, хорошую машину купил".
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