ЦСКА должен прислать ИИХФ мотивировку апелляции по Федотову в течение 14 дней (ТАСС)

ЦСКА должен прислать ИИХФ мотивировку апелляции по Федотову в течение 2 недель.

Об этом сообщает со ссылкой на свой источник.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

«В ИИХФ было направлено уведомление об апелляции. У ЦСКА есть 14 дней на отправление ее мотивировочной части», – сообщил источник.