ЦСКА должен прислать ИИХФ мотивировку апелляции по Федотову в течение 14 дней (ТАСС)
ЦСКА должен прислать ИИХФ мотивировку апелляции по Федотову в течение 2 недель.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.
«В ИИХФ было направлено уведомление об апелляции. У ЦСКА есть 14 дней на отправление ее мотивировочной части», – сообщил источник.
Мы так желаем.