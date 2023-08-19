ЦСКА должен прислать ИИХФ мотивировку апелляции по Федотову в течение 14 дней (ТАСС)

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов ТАСС Хоккей

ЦСКА должен прислать ИИХФ мотивировку апелляции по Федотову в течение 2 недель.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. 

«В ИИХФ было направлено уведомление об апелляции. У ЦСКА есть 14 дней на отправление ее мотивировочной части», – сообщил источник.

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2 комментария

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Mephi027
Мотивировка:

Мы так желаем.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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