Федоров о замене Федотова: «Это связано с планом на матч. Ваня в порядке, и Скотников хорошо отыграл. Готовимся в штатном режиме»

Сергей Федоров объяснил, почему заменил Ивана Федотова в игре с минским «Динамо».

Федотов сыграл за ЦСКА впервые после службы в армии. 26-летний вратарь вышел в старте клуба в контрольном матче с минским «Динамо» (3:2).

Голкипер пропустил один гол в большинстве. В середине второго периода его сменил .

– Почему вы заменили вратаря в середине матча? Это не связано с травмой , которому перед этим забили гол?

– Это связано с нашей подготовкой и нашим планом на матч, который предусматривал такую замену.

Ваня в порядке, и Сева хорошо отыграл, особенно в концовке третьего периода. Так что мы, извините за банальное выражение, готовимся в штатном режиме.

– Федотов не играл 476 дней за ЦСКА. Вы его плавно вводите в строй, дав провести лишь половину матча?

– Плавно или нет – поживем-увидим. Все будет зависеть от действий игроков на льду. По вратарям у нас есть определенные мысли и планы.

Но в целом да, вы правы – мы прошли очень серьезные нагрузки и подготовку. На наш взгляд этого было достаточно на сегодня для Ивана, – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

Федотов сыграл за ЦСКА впервые после службы в армии. Он пропустил 1 шайбу и был заменен в середине 2-го периода