Федоров о подготовке ЦСКА к сезону: «Мы залезли на гору. Потом начнем спокойно снижать нагрузки. Будем много кататься, работать над тактикой»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров рассказал о подготовке ЦСКА к новому сезону.

– Вы не грузите команду баллонами, ЦСКА готовится лишь две недели, много катается и выполняет игровые упражнения. Это похоже на модель НХЛ?

– Мы ребят нагрузили очень серьезно, просто чуть другими методами. Мы нашли какие‑то другие варианты.

– Хватит ли этой базы, чтобы быть готовыми к 1 сентября?

– Если говорить образно, то мы залезли на гору. Потом у нас будет пара выходных и мы начнем спокойно снижать нагрузки. Будем много кататься, работать над тактикой.

Мы должны быть в более‑менее хорошей физической и тактической форме к 1 сентября, – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

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