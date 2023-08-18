Каменский о новом сезоне: «Многие команды хорошо укрепились и ставят задачу выиграть Кубок Гагарина. Думаю, нас ждут сенсации»

Теги Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Валерий Каменский поделился ожиданиями от сезона-2023/24.

– В сентябре стартует 16-й сезон КХЛ. Чего ждете от нового чемпионата?

– Многие команды хорошо укрепились и ставят задачу выиграть Кубок Гагарина. Поэтому предстоящий чемпионат, как и прошлый, будет захватывающим и интересным.

Сохранится, а может, даже увеличится плотность в таблице регулярного чемпионата. Насыщенный календарь будет способствовать большому количеству неожиданных результатов. Думаю, нас ждут сенсации и в плей-офф.

– Благодаря потолку зарплат силы клубов выравниваются. Сколько команд, на ваш взгляд, могут реально претендовать на выигрыш Кубка Гагарина в предстоящем сезоне?

– Шесть-восемь клубов могут ставить такую задачу спокойно. Но ход чемпионата может выявить и другие команды, способные замахнуться на кубок.

– Плей-офф между Западом и Востоком со второго раунда добавит интриги?

– Новое – это всегда любопытно. Уже сейчас видно, что интерес к данному новшеству большой, перекрестный плей-офф постоянно обсуждается в прессе, – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ.

Федоров о перекрестном плей-офф: «Зачем, почему? Без критики в адрес КХЛ не обойтись. Наша огромная родина, игры в разных часовых поясах – это накладывает отпечаток усталости»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий