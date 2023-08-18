Каменский об НХЛ: «С 1986-1987 годов за сборной СССР и ЦСКА ездили скауты, агенты. Мне предлагали сбежать. Но я играл за страну и чувствовал себя отлично»

Теги ЦСКА НХЛ Валерий Каменский Квебек сборная СССР чемпионат СССР Хоккей

Валерий Каменский поделился воспоминаниями об отъезде в НХЛ.

– Как состоялся ваш отъезд за океан?

– С 1986-1987 годов за сборной СССР и ЦСКА постоянно ездили всякие скауты, агенты, эмигранты. Интерес чувствовался на каждом турнире. Мне предлагали сбежать. Но мыслей об этом не было. Я играл за страну, побеждал и чувствовал себя отлично.

В то же время, конечно, хотел поиграть в НХЛ. Было интересно попробовать силы среди «профессионалов», окунуться в эту неизведанную атмосферу. Но не путем побега.

Я подписал контракт с «Квебеком» летом 1991 года. Но сразу договорился, что приеду только после Олимпиады. Для меня было важно сыграть в Альбервиле. Но, увы, в августе 1991 года во время подготовки к Кубку Канады в выставочном матче со сборной Швеции получил тяжелую травму – перелом двух костей ноги. Прямо в Швеции сделали операцию.

ЦСКА договорился с «Квебеком», чтобы я прошел реабилитацию в Канаде. Но вернуться на лед до Олимпиады так и не успел, – сказал обладатель Кубка Стэнли Каменский.

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4 комментария

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PolarBear
Ох, хитёр. Скорее всего просто не решился сбежать , но это можно теперь преподносить как чувства за страну. А Могильный, как потом оказалось, если бы потерпел всего лишь пару лет, мог бы просто как все уехать спокойно ,без негатива
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Санитар-волк
"Отличное самочувствие" не помешало играть в НХЛ больше 10 лет. Уехал, как только это стало 100% безопасно, а сейчас пыхтит "под повесточку".
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