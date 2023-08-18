Федоров о перекрестном плей-офф: «Зачем, почему? Без критики в адрес КХЛ не обойтись. Наша огромная родина, игры в разных часовых поясах – это накладывает отпечаток усталости»

Сергей Федоров считает ЦСКА фаворитом сезона-2023/24.

ЦСКА во главе с Федоровым выигрывал два последних сезона.

– Новый сезон – новые задачи, радует, что ребята отдохнули, радует, что они относятся к нашей подготовке отлично. Нас ждет упорная борьба. У нас достаточно опыта. Дай бог, к плей-офф подойдем в хорошей форме.

Мы сделали определенные выводы по плей-офф. В прошлом сезоне доводили до семи игр серии, ведя 3-1. Сделали выводы, теперь надо дальше расти и понимать, что это значит.

– Насколько сложно выиграть третий Кубок Гагарина подряд, что никому не удавалось?

– Это и сложно, и реально. Всегда у нас задачи высокие. Мы спокойно отталкивается от наших задач, а жизнь покажет наше мастерство.

Мы любим выигрывать, любим наших болельщиков. У нас хорошая команда, которую мы сохранили. Мечтать никто не запрещает.

– Как вы относитесь к перекрестному плей-офф?

– Первое – новизна, второе – ты играешь против команд, которые ты видишь два-три раза в сезоне, третье – без критики в адрес лиги не обойтись, но она такая, легкая – зачем, почему? Вопрос больше к лиге.

Идея интересная, но хотелось бы больше подумать о пацанах, которые будут играть в хоккей 68 игр, а не меньше. Наша огромная родина, игры в разных часовых поясах, перелеты – все это накладывает определенный отпечаток как эмоций, так и усталости. Тут можно рассуждать очень долго.

– Фавориты сезона кто?

– Скажу одно, фаворит – ЦСКА! Жизнь рассудит, – с улыбкой сказал главный тренер ЦСКА Федоров.