Каменский о возможности сыграть в КХЛ: «Медведев предлагал играть за СКА. Можно было попробовать, но вернуться в 40 с лишним лет сложно»

Валерий Каменский рассказал, что ему предлагали сыграть в КХЛ за СКА.

– Вы завершили карьеру в 2005 году, хотя и в межсезонье, и по ходу чемпионата допускали, что можете вернуться. Почему больше так и не вышли на лед?

– Осенью 2005 года «Химик» перевезли из Воскресенска в Мытищи. Я отнесся к этому ревностно. До сих пор не понимаю, как могли забрать команду из родного города. Решил, что раз так, то моими последними матчами в карьере станут игры за «Химик» именно из Воскресенска.

– У вас была возможность сыграть в КХЛ?

– Александр Иванович Медведев предлагал мне играть за . Говорил, что можно ограничиться домашними матчами. Не знаю, шутил он или нет.

В принципе, можно было попробовать. Но тут важны партнеры, чтобы играть в тот хоккей, к которому привык, так как перестроиться в 40 с лишним лет нереально. Пойдет недопонимание, нервы. В общем, никакого удовольствия.

Вообще предложение было заманчивое. Но, если говорить объективно, вернуться после такой паузы и в таком возрасте на целый сезон сложно, – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ.