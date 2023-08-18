Антон Худобин высказался касательно ухода из «Далласа».

Вратарь по ходу сезона НХЛ-2022/23 был обменян в «Чикаго» из «Далласа». Худобин за «Блэкхокс» провел один матч, пропустив шесть шайб. В межсезонье он принял решение вернуться в Россию.

– Как выглядело расставание со «Старс», командой, с которой вы дошли до финала Кубка Стэнли?

– Я ни с кем после этого не общался. Единственный, кто мне позвонил – это Джо Павелски. Он пожелал удачи и поблагодарил за то, что выручал. Договорились, что если будут какие-то вопросы, то всегда могу обратиться.

Он хороший мужик. Мы всегда с ним на связи. Писал ему после того, как в первом раунде Кубка Стэнли он попал под неприятный силовой прием, – сказал Худобин.